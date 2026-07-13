Свириденко подала в отставку: в Верховной Раде официально подтвердили заявление

Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews .

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко", - сообщил Стефанчук.

Он заверил, что парламент рассмотрит соответствующий вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

"Благодарю Юлию Анатольевну за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз. Желаю успехов в дальнейшей деятельности", - добавил спикер украинского парламента.

Напомним. что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.