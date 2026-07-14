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14 липня 2026, 10:40

Свириденко наразі не погодилася очолити посольство України у США – Суспільне

14 липня 2026, 10:40
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Фото: соцмережі
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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію очолити дипломатичне представництво України у США після можливої відставки з посади глави уряду

Про це Суспільному повідомили три джерела з оточення Свириденко, передає RegioNews.

За їхніми словами, станом на ранок 14 липня вона не розглядає для себе посаду послині України у Вашингтоні. Чи відмовила вона президенту – наразі невідомо.

Раніше співрозмовник в Офісі президента повідомляв, що можливу відставку Свириденко пов'язували саме з необхідністю заміни посла України в США.

Журналісти також звернулися по коментар до нинішньої послині України в США Ольги Стефанішиної щодо інформації про її можливу відставку, однак відповіді наразі не отримали.

Нагадаємо, напередодні до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

На вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

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