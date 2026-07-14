Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время отдыха на затопленном карьере под водой пропал 19-летний парень. Чрезвычайники вместе с местными дайверами несколько часов искали парня, однако найти его в тот день не удалось.

13 июля к поискам привлекли водолазов. Они обследовали около 2000 квадратных метров акватории карьера.

Тело погибшего обнаружили с помощью подводного дрона на глубине почти 30 метров и подняли на поверхность.

Напомним, 12 июля в Кировоградской области из ставка извлекли тело мужчины. Обстоятельства и причину смерти устанавливают правоохранители.