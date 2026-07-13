Хто очолить Кабмін після Свириденко: серед кандидатів – очільник "Нафтогазу"

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Голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького розглядають як основного кандидата на посаду прем'єр-міністра

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, обізнані із ситуацією, передає RegioNews.

За словами співрозмовника агентства, президент Володимир Зеленський провів зустрічі з кількома потенційними кандидатами на посаду очільника уряду. Корецький, за його словами, є одним із них, і президент запропонував йому можливість очолити Кабінет Міністрів.

Співрозмовник зазначив, що Зеленський звернув увагу на роботу Корецького під час подолання енергетичної кризи минулої зими та його роль у забезпеченні стабільної роботи "Нафтогазу".

"Сергію вдалося вибудувати результативну стратегію, сформувати конструктивні відносини із західними партнерами, залучити необхідні кошти та забезпечити закупівлю газу для проходження зими", – повідомило джерело.

Раніше народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк також заявив, що Корецький може очолити новий уряд. За його прогнозом, частина чинних урядовців може зберегти свої посади.

Зокрема, за даними депутата, на посадах можуть залишитися:

Железняк також повідомив про можливі зміни в окремих міністерствах. За його словами, можуть змінити керівника Міністерства освіти і науки, оновити склад віцепрем'єрів, а також розділити окремі міністерства.

Водночас депутат наголосив, що оприлюднена ним інформація є попередньою.

Нагадаємо, на вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

У неділю, 12 липня, глава держави зустрівся з Корецьким, а також зустрівся першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.