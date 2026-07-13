Во Львовской области 40-летний мотоциклист погиб после падения с мотоцикла
В Дрогобычском районе Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 40-летний водитель мотоцикла
Об этом сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.
Авария произошла 12 июля около 22:00 в селе Снятинка Дрогобычской общины.
По предварительным данным, местный житель, управляя мотоциклом Suzuki, не справился с управлением и упал на проезжую часть дороги.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Напомним, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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