Фото: ОВА

Под завалами разрушенного беспилотником дома обнаружили тела двух человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"К сожалению, два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье", – говорится в сообщении.

В результате ночной атаки получили ранения 11 человек.

По информации местных телеграм-каналов, погибшие – 86-летняя женщина и ее 60-летняя дочь. Они жили на третьем этаже разрушенного подъезда.

Напомним, российские войска в ночь на 13 июля нанесли удар по Запорожью. Сообщалось, что госпитализированы пятеро пострадавших, подросток и женщина – в тяжелом состоянии.