В Запорожье из-под завалов дома, разрушенного российским дроном, извлекли тела двух погибших
Под завалами разрушенного беспилотником дома обнаружили тела двух человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"К сожалению, два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье", – говорится в сообщении.
В результате ночной атаки получили ранения 11 человек.
По информации местных телеграм-каналов, погибшие – 86-летняя женщина и ее 60-летняя дочь. Они жили на третьем этаже разрушенного подъезда.
Напомним, российские войска в ночь на 13 июля нанесли удар по Запорожью. Сообщалось, что госпитализированы пятеро пострадавших, подросток и женщина – в тяжелом состоянии.
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