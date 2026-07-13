10:28  13 июля
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
10:20  13 июля
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
08:34  13 июля
На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС
UA | RU
UA | RU
13 июля 2026, 09:57

Россия атаковала Харьковщину: восемь пострадавших, среди них трое детей

13 июля 2026, 09:57
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, среди них – трое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Березовка Песочинской общины ранения получили мальчики 11 и 12 лет и 12-летняя девочка. Также острую реакцию на стресс получили три женщины в возрасте 63, 22 и 50 лет.

В селе Подсреднее Великобурлукской общины пострадал 56-летний мужчина, а в селе Волохов Яр Балаклейской общины – 29-летняя женщина.

Медики также оказали помощь 49-летнему мужчине, который 11 июля получил ранения из-за обстрела села Украинское Волчанской общины, и 53-летнему мужчине, который пострадал 18 июня в результате атаки на село Ивашки Золочевской общины.

По данным ОВА, российские войска применили по области разные виды вооружения, в том числе ракеты, реактивные системы залпового огня, беспилотники типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, зафиксированы повреждения частных домов, складских и хозяйственных построек, медицинского учреждения в Золочеве, магазина в Богодухове, мастерской и ангара в Зарябинке, автозаправочной станции в Волоховом Яру, детского сада в Березовке, а также железнодорожной инфраструктуры в нескольких районах области.

Напомним, в ночь на 13 июля российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили над регионом 17 враждебных БпЛА.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война российская армия атака обстрел пострадавшие дети
Ночная атака на Запорожье: пятеро госпитализированных, подросток и женщина – в тяжелом состоянии
13 июля 2026, 09:27
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
13 июля 2026, 09:18
Подробности утренней атаки на Одессу: на предприятии горели автобусы, есть пострадавшие
13 июля 2026, 08:54
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
Смена правительства во время войны: риски для бюджета, евроинтеграции и подготовки к зиме
13 июля 2026, 10:43
Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове
13 июля 2026, 10:28
На Кировоградщине из ставка извлекли тело мужчины
13 июля 2026, 10:20
Армия РФ атаковала Украину тремя ракетами Х-59/69 и более 130 дронами
13 июля 2026, 09:55
Кто возглавит Кабмин после Свириденко: среди кандидатов – глава "Нафтогаза"
13 июля 2026, 09:51
Последствия удара по Одессе: количество раненых увеличилось, уничтожены и повреждены 17 автобусов
13 июля 2026, 09:42
Ночная атака на Запорожье: пятеро госпитализированных, подросток и женщина – в тяжелом состоянии
13 июля 2026, 09:27
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла 68-летняя женщина
13 июля 2026, 09:18
Подробности утренней атаки на Одессу: на предприятии горели автобусы, есть пострадавшие
13 июля 2026, 08:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Все блоги »