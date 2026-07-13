Россия атаковала Харьковщину: восемь пострадавших, среди них трое детей

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 17 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, среди них – трое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Березовка Песочинской общины ранения получили мальчики 11 и 12 лет и 12-летняя девочка. Также острую реакцию на стресс получили три женщины в возрасте 63, 22 и 50 лет.

В селе Подсреднее Великобурлукской общины пострадал 56-летний мужчина, а в селе Волохов Яр Балаклейской общины – 29-летняя женщина.

Медики также оказали помощь 49-летнему мужчине, который 11 июля получил ранения из-за обстрела села Украинское Волчанской общины, и 53-летнему мужчине, который пострадал 18 июня в результате атаки на село Ивашки Золочевской общины.

По данным ОВА, российские войска применили по области разные виды вооружения, в том числе ракеты, реактивные системы залпового огня, беспилотники типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, зафиксированы повреждения частных домов, складских и хозяйственных построек, медицинского учреждения в Золочеве, магазина в Богодухове, мастерской и ангара в Зарябинке, автозаправочной станции в Волоховом Яру, детского сада в Березовке, а также железнодорожной инфраструктуры в нескольких районах области.

Напомним, в ночь на 13 июля российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Силы ПВО сбили над регионом 17 враждебных БпЛА.