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На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС
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13 июля 2026, 08:34

На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС

13 июля 2026, 08:34
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Фото: из открытых источников
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На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные структуры отрабатывают алгоритмы эвакуации на случай ухудшения ситуации

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По информации ЦНС, оккупационные власти проводят подготовку к действиям в случае чрезвычайных ситуаций и отрабатывают сценарии эвакуации. В то же время, как отмечают активисты, основное внимание уделяется защите местных жителей, а обеспечению безопасности представителей оккупационной администрации и их окружения.

В Центре подчеркнули, что проблемы гражданского населения на захваченных территориях остаются без должного решения.

"Масштабные перебои с электроснабжением оставляют тысячи людей без света на длительное время, однако вместо возобновления критической инфраструктуры оккупанты сосредотачиваются на пропаганде и отчетах об "успешной жизни" в оккупации", – добавили в Центре нацсопротивления.

Также в ЦНС заявили, что российская администрация продолжает идеологическое влияние на детей и молодежь, в частности, через милитаризацию учебных заведений, проведение пропагандистских мероприятий и навязывание российской идеологии.

Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ Херсонщины оккупанты выселяют людей из домов и хоронят боеприпасы в детсадах. По сообщениям активистов, такие действия связаны со страхом российских военных по поводу ударов по их логистическим объектам.

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