На оккупированной Херсонщине РФ готовит эвакуацию своих чиновников и силовиков – ЦНС
На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупационные структуры отрабатывают алгоритмы эвакуации на случай ухудшения ситуации
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
По информации ЦНС, оккупационные власти проводят подготовку к действиям в случае чрезвычайных ситуаций и отрабатывают сценарии эвакуации. В то же время, как отмечают активисты, основное внимание уделяется защите местных жителей, а обеспечению безопасности представителей оккупационной администрации и их окружения.
В Центре подчеркнули, что проблемы гражданского населения на захваченных территориях остаются без должного решения.
"Масштабные перебои с электроснабжением оставляют тысячи людей без света на длительное время, однако вместо возобновления критической инфраструктуры оккупанты сосредотачиваются на пропаганде и отчетах об "успешной жизни" в оккупации", – добавили в Центре нацсопротивления.
Также в ЦНС заявили, что российская администрация продолжает идеологическое влияние на детей и молодежь, в частности, через милитаризацию учебных заведений, проведение пропагандистских мероприятий и навязывание российской идеологии.
Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ Херсонщины оккупанты выселяют людей из домов и хоронят боеприпасы в детсадах. По сообщениям активистов, такие действия связаны со страхом российских военных по поводу ударов по их логистическим объектам.