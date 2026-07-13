Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 июля РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиаракетами Х-59/69 и 134 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 3 ракеты Х-59/69 и 123 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных дронов на 5 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

Кроме того, утром враг нанес повторный авиаудар по Одесщине. Результаты боевой работы уточняются.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, российские войска поздно вечером 12 июля нанесли удар по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Госпитализированы пятеро пострадавших, подросток и женщина – в тяжелом состоянии.