Оккупанты ударили дронами по Херсону: среди пострадавших – трое коммунальщиков

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В Херсоне утром 13 июля в результате атак российских беспилотников пострадали четыре человека, среди них – работники коммунального предприятия

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что около 07:50 российские военные атаковали с дрона магазин в Корабельном районе города. В результате удара 23-летняя продавщица получила обломочные ранения спины, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

В это же время в том же районе оккупанты ударили беспилотником по автомобилю. Пострадали трое мужчин в возрасте 41, 42 и 47 лет. Они получили контузии, обломочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

В ОВА отметили, что все трое мужчин являются работниками одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Все пострадавшие госпитализированы.

Также 13 июля стало известно о смерти 77-летней жительницы Херсона, попавшей под российский удар 11 июля.

Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских атак получили ранения 18 человек.