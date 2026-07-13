Оккупанты ударили дронами по Херсону: среди пострадавших – трое коммунальщиков
В Херсоне утром 13 июля в результате атак российских беспилотников пострадали четыре человека, среди них – работники коммунального предприятия
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что около 07:50 российские военные атаковали с дрона магазин в Корабельном районе города. В результате удара 23-летняя продавщица получила обломочные ранения спины, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
В это же время в том же районе оккупанты ударили беспилотником по автомобилю. Пострадали трое мужчин в возрасте 41, 42 и 47 лет. Они получили контузии, обломочные ранения, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
В ОВА отметили, что все трое мужчин являются работниками одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Все пострадавшие госпитализированы.
Также 13 июля стало известно о смерти 77-летней жительницы Херсона, попавшей под российский удар 11 июля.
Напомним, за прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских атак получили ранения 18 человек.