Зеленський і Навроцький зустрілися в Анкарі: історичні питання залишилися невирішеними

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі сторонам не вдалося досягти домовленостей щодо історичних питань

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву польського президента, яку наводить Polsat News, передає RegioNews.

За словами Навроцького, для польської сторони питання, пов’язані з Волинською трагедією та діяльністю УПА, залишаються принциповими. Він зазначив, що емоції поляків щодо цих подій є питанням, яке "не підлягає обговоренню".

"Нам не вдалося вирішити історичні питання. Але ми й не сподівалися, що вдасться вирішити всі питання", – сказав польський президент.

Водночас Навроцький наголосив, що Польща та Україна мають спільно реагувати на російську агресію. Він назвав Росію довгостроковою загрозою для Польщі та НАТО.

Президент Польщі також зазначив, що зустріч із Зеленським була важливою, а сторони обговорили майбутню польсько-українську співпрацю.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що їхня розмова була "важливою і потрібною" та тривала понад годину.

"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог", – зазначив український президент

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Згодом Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі.Глава держави опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що орден був надісланий на адресу канцелярії Кароля Навроцького.

28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону, який має вшановувати визначних українців різних епох.

Читайте також: