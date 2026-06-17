САП вимагає через суд конфіскувати активи міністра Кулеби

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з проханням визнати необґрунтованими й стягнути в дохід держави активи міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Йдеться про квартиру й паркомісце вартістю майже 5 мільйонів гривень

Про це повідомляє САП, передає RegioNews

За даними прокуратури, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири й паркомісця в Києві.

У 2023 році, коли він був заступником керівника Офісу президента, Кулеба "забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія".

Прокуратура проаналізувала офіційні доходи й витрати Олексія Кулеби та його родини, і встановила, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Тож САП просить ВАКС стягнути актив сімʼї міністра на користь держави.

Нагадаємо, що з вересня 2024 року Кулеба призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій України.

У січні 2023 року Олексія Кулебу президент Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента.