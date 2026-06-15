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15 червня 2026, 14:45

ЗМІ: Андрій Портнов перед вбивством зустрічався з Тімуром Міндічем

15 червня 2026, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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Скандальний бізнесмен Тімур Міндіч міг мати зв'язок із колишнім першим заступником адміністрації Януковича. За даними ЗМІ, Міндіч та Портнов могли мати зустріч перед вбивством

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За кілька днів до вбивства (17 травня 2025 року) Андрій Портнов приїхав до України. Це був його перший візит після 2022 року. Джерела журналістів вказують на те, що стеження за Портновим могло розпочатися ще тоді, коли він перебував на території України. Проте жодних підтверджень цьому ще немає.

При цьому кілька джерел у політичних колах говорять, шо в Україні Портнов встиг зустрітись із Міндічем.

"Тимур ніколи не був товаришем Андрія", - пригадує один зі співрозмовників з оточення Портнова. Проте, за словами одразу декількох джерел, це не заважало Міндічу неодноразово звертатися до Портнова, посилаючись на перших осіб держави, з проханнями вирішити іноді "нереальні задачі", "Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою", - цитують інсайдерів журналісти.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

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