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15 июня 2026, 14:14

Противостояние за влияние: что известно о конфликте Ермака и Портнова

15 июня 2026, 14:14
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Фото: из открытых источников
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Между бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и экс-заместителем администрации Виктора Януковича Андреем Портновым, которого в прошлом году застрелили в Испании, были сложные отношения

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников издания, Портнов не реагировал на руководителя ОП так, как того ожидали в его окружении.

"Портнов действительно оказывал влияние на многие направления в государстве, контролировал много процессов. Это не устраивало Ермака, который стремился сосредоточить контроль в своих руках", – рассказывает один из его товарищей.

Собеседники издания отмечают, что конфликт между Ермаком и Портновым был длительным и системным. По их словам, стороны давно перешли точку, после которой компромисс или примирение уже были невозможны.

Напомним, утром 21 мая 2025 года стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Андрей Портнов находился под санкциями США с декабря 2021 года.

Подозреваемым в убийстве является гражданин Украины Александр Азизов, уроженец Донбасса. По версии следствия, убийство он совершил вместе с братом Вилли Азизовым, который сейчас скрывается на территории России.

Ранее также сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича.

Как известна, "Украинская правда" опубликовала новые подробности убийства Портнова.

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