Протистояння за вплив: що відомо про конфлікт Єрмака та Портнова

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Між колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та ексзаступником адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим, якого торік застрелили в Іспанії, були складні стосунки

Про це інформує "Української правди", передає RegioNews.

За даними джерел видання, Портнов не реагував на очільника ОП так, як того очікували в його оточенні.

"Портнов насправді мав вплив на багато напрямків у державі, контролював багато процесів. Це не влаштовувало Єрмака, який прагнув зосередити контроль у своїх руках", – розповідає один із його товаришів.

Співрозмовники видання зазначають, що конфлікт між Єрмаком і Портновим був тривалим і системним. За їхніми словами, сторони давно перейшли точку, після якої компроміс чи примирення вже були неможливими.

Нагадаємо, зранку 21 травня 2025 року стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Андрій Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Підозрюваним у вбивстві є громадянин України Олександр Азізов, уродженець Донеччини. За версією слідства, убивство він скоїв разом із братом Вілі Азізовим, який наразі переховується на території Росії.

Раніше також повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича.

Як відомо, "Українська правда" опублікувала нові подробиці вбивства Портнова.