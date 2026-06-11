Прокуратура подтвердила следственные действия у бизнесмена Веселого: его не задерживали

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В Киеве у бизнесмена Василия Веселого 10 июня прошли следственные действия, однако пока его не задерживали и подозрения не сообщали

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, а также подтвердил источник УП в правоохранительных органах, передает RegioNews.

В прокуратуре отметили, что досудебное расследование продолжается, а процессуальный статус подозреваемого ни одному лицу пока не предоставлен.

"В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении ни одному лицу не сообщали. Досудебное расследование продолжается", – говорится в ответе прокуратуры.

По данным источника УП, следственные действия связаны с производством по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, накануне известный блоггер Игорь Лаченков (Лачен) сообщил, что силовики якобы задержали фигуранта "пленок Миндича" Василия Веселого.

Кто такой Василий Веселый

Василий Веселый – украинский юрист и предприниматель, имя которого стало публично известно после журналистских расследований, связанных с так называемыми "пленками Миндича".

По данным СМИ, Веселого называли "смотрящим" за Sense Bank, а также упоминали в контексте встреч с бизнесменом Александром Цукерманом и визитов в закрытый комплекс на Трухановом острове, где якобы собирались фигуранты записей.

Карьеру Василий Веселый начинал в системе юстиции – в 2004-2005 годах работал в Львовском областном управлении юстиции. Затем перешел в коммерческий сектор, а в 2014 году занимал должность коммерческого директора Укрпочты.

В 2016 году основал компанию Киевподземдорстрой, которая занимается строительством и ремонтом подземных инженерных коммуникаций.

Также Веселый имел небольшие частицы в нескольких обществах, был помощником народных депутатов от политических сил "За единую Украину" и "Народный фронт", а в 2018 году его имя упоминалось в СМИ как потенциального покупателя телеканала ZIK, который позже перешел под контроль окружения Виктора Медведчука.

С 2024 Василий Веселый является внештатным советником правления государственного Sense Bank, который до национализации работал под брендом "Альфа-Банк".

После публикации первых частей "пленок Миндича" председатель правления Sense Bank Алексей Ступак заявил, что Веселый больше там не работает после смены состава наблюдательного совета в октябре 2025-го.