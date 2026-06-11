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11 червня 2026, 15:09

Прокуратура підтвердила слідчі дії у бізнесмена Веселого: його не затримували

11 червня 2026, 15:09
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві в бізнесмена Василя Веселого 10 червня відбулися слідчі дії, однак наразі його не затримували та підозру не повідомляли

Про це в коментарі "Українській правді" повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури а також підтвердило джерело УП у правоохоронних органах, передає RegioNews.

У прокуратурі зазначили, що досудове розслідування триває, а процесуального статусу підозрюваного жодній особі наразі не надано.

"В рамках слідчих дій нікого не затримували, про підозру жодній особі не повідомляли. Досудове розслідування триває", – йдеться у відповіді прокуратури.

За даними джерела УП, слідчі дії пов’язані з провадженням за статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, напередодні відомий блогер Ігор Лаченков (Лачен) повідомив, що силовики нібито затримали фігуранта "плівок Міндіча" Василя Веселого.

Хто такий Василь Веселий

Василь Веселий – український юрист і підприємець, ім'я якого стало публічно відомим після журналістських розслідувань, пов'язаних із так званими "плівками Міндіча".

За даними ЗМІ, Веселого називали "смотрящим" за Sense Bank, а також згадували у контексті зустрічей із бізнесменом Олександром Цукерманом та візитів до закритого комплексу на Трухановому острові, де нібито збиралися фігуранти записів.

Кар'єру Василь Веселий розпочинав у системі юстиції – у 2004-2005 роках працював у Львівському обласному управлінні юстиції. Згодом перейшов у комерційний сектор, а у 2014 році обіймав посаду комерційного директора Укрпошти.

У 2016 році заснував компанію Київпідземшляхбуд, яка займається будівництвом і ремонтом підземних інженерних комунікацій.

Також Веселий мав невеликі частки у кількох товариствах, був помічником народних депутатів від політичних сил "За єдину Україну" та "Народний фронт", а у 2018 році його ім’я згадувалося у ЗМІ як потенційного покупця телеканалу ZIK, який пізніше перейшов під контроль оточення Віктора Медведчука.

Із 2024 року Василь Веселий є позаштатним радником правління державного Sense Bank, який до націоналізації працював під брендом "Альфа-Банк".

Після публікації перших частин "плівок Міндіча" голова правління Sense Bank Олексій Ступак заявив, шо Веселий більше там не працює після зміни складу наглядової ради в жовтні 2025-го.

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