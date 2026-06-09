ЦИК официально зарегистрировал Николая Давидюка народным депутатом

Фото: Николай Давидюк /Фейсбук

ЦИК зарегистрировал Николая Давидюка народным депутатом Украины от партии Голос, в парламенте он заменит Владимира Цабаля

Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК, передает RegioNews .

"Комиссия во время сегодняшнего заседания рассмотрела заявление и необходимые документы Николая Давидюка и в соответствии с законодательством зарегистрировала его народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" (включен в избирательный список под №27).

В ЦИК напомнили, что депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.

Напомним, что 1 июня Центральная избирательная комиссия признала Николая Давидюка избранным народным депутатом Украины.

27 мая Верховная Рада 257 голосами поддержала сложение Владимиром Цабалем депутатских полномочий. В 2019 году Владимир Цабаль был избран народным депутатом 9 созыва от партии Голос.