27 мая 2026, 13:44

Цабаль больше не депутат: Рада прекратила полномочия нардепа от "Голоса"

Фото: parlament.ua
Верховная Рада 27 мая досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующее решение было поддержано 257 народными депутатами во время пленарного заседания.

Как известно, Владимир Цабаль был избран в Верховную Раду в 2019 году по списку партии "Голос" (№12). Он занимал должность секретаря Комитета по бюджету.

Следующим в списке партии "Голос" в парламент должен войти политолог Николай Давыдюк.

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года провел встречи с представителями оппозиционных фракций и депутатских групп Верховной Рады. Накануне глава государства также встретился с фракцией "Слуга народа". На встрече присутствовало около 170 депутатов, а длилась она почти два часа.

