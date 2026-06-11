У Раді новий депутат: політолог Микола Давидюк склав присягу

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Політолог та аналітик Микола Давидюк 11 червня склав присягу народного депутата України та офіційно приєднався до парламентської фракції "Голос"

Про це інформує RegioNews.

Церемонія відбулася під час пленарного засідання Верховної Ради.

Що відомо про Давидюка

Микола Давидюк – український політолог, аналітик та громадський діяч. Вищу освіту здобув у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "іспанська мова та зарубіжна література".

У 2018 році проходив стажування у Школі державного управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.

Політичну діяльність розпочав на місцевих виборах у Києві у 2006 році. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка, однак до парламенту не пройшов.

На парламентських виборах 2019 року був включений до виборчого списку партії "Голос". Також є співзасновником громадсько-політичного руху "Дій з нами", який створив разом із Мустафою Найємом.

Нагадаємо, Давидюк зайняв місце у фракції "Голос" замість Володимира Цабаля, який у квітні подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. 27 травня Верховна Рада підтримала його відставку, а вже 9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Давидюка народним депутатом.