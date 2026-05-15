В Виннице военный пришел домой к бывшей и жестоко ее избил: девушка истекала кровью

В соцсети девушка рассказала о жестоком избиении, которое она пережила. Сделал с ней это военный, с которым она недавно развелась

Об этом у пострадавшей написала в Threads, передает RegioNews.

Елизавета рассказала, что 12 мая ее бывший парень, действующий военный (в должности кинолога в Виннице), попросил зайти, чтобы просто забрать свои вещи. Она уронила его, ничего не подозревая. Однако дальше произошел настоящий ужас:

"Однако он ворвался внутрь и начал крушить все вокруг, а когда мы с подругой попытались вызвать полицию — он набросился на меня и начал беспощадно избивать. Сейчас я в больнице с тяжелыми травмами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей носа и множественные ушибы. Пока я пытаюсь прийти в себя, полиция вместо защиты моих прав оказывает на меня давление. Меня отказывают писать новое заявление и заставляют согласиться на расписку о выплате мизерных 50 тысяч гривен в течение полугода", - пишет Елизавета.

При этом она отметила, что у ее бывшего любимого якобы уже были поводы в полицию из-за насилия над другой девушкой, а полицейские якобы пытались замолчать этот факт.

"Я понимаю, что дело пытаются "замять", потому что он сержант НГУ, но я не могу молчать. Из-за погромов и кровей в квартире владелица выселяет меня немедленно. Мне прописан строгий постельный режим, но мне буквально некуда идти, а Виктор за все эти дни не оказал никакой помощи", - пишет девочка.

