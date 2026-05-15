15 мая 2026, 22:45

Россияне дронами повредили защитный купол над музеем Сковороды Харьковской области

Фото: Минкульт
Российский обстрел с применением БПЛА повредил защитное укрытие над зданием Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды - памятником истории национального значения "Дом, в котором жил и умер Г.С. Сковорода"

Об этом сообщает Министерство культуры Украины , передает RegioNews .

По предварительной информации, в результате атаки было повреждено восемь пролетов крыши защитного укрытия. В одном из пролетов специалисты зафиксировали значительное отверстие, еще семь получили повреждения обломками. В то же время конструкции самой памятки и несущие конструкции укрытия не получили повреждений.

Полиция, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и профильные специалисты документируют последствия обстрела и составляют технический акт повреждений.

"Музей Григория Сковороды стал символом несокрушимости украинской культуры после российского удара в 2022 году. Сегодня враг снова пытается повредить место, которое хранит нашу историческую память. Мы продолжаем работать вместе с международными партнерами, чтобы защитить украинское наследие", - отметила вице-премьер-министр.

Министерство культуры уже сообщило о повреждении ЮНЕСКО.

В ближайшее время Департамент культуры и туризма Харьковской областной военной администрации также направит в организацию официальное письмо о возможности проведения ремонтных работ и устранении последствий атаки силами подрядной организации.

В министерстве напомнили, что в мае 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по музею Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Тогда здание музея испытало значительные разрушения.

После этого международные партнеры присоединились к созданию защитного укрытия для сохранения памятки.

Напомним, что Харьковская областная военная администрация ведет активную коммуникацию с международными организациями и донорами для привлечения иностранной помощи в восстановлении культурных и архитектурных памятников региона, разрушенных в результате российской агрессии.

