15 мая 2026, 22:55

В Одессе мошенник убедил пенсионерку, что ее 83-летнего брата забрали ТЦК

15 мая 2026, 22:55
Фото из открытых источников
Верховный суд рассмотрел дело мошенничества. Аферист выманил деньги и драгоценности у 90-летней пенсионерки

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло в 2024 году. Двое одесситов позвонили по телефону 90-летней киевлянке. Они представились представителями ТЦК и заявили, что ее 83-летний брат якобы задержан. Для того, чтобы его отпустили, якобы нужно заплатить 80 тысяч гривен. Женщина согласилась, и мошенники к ней приехали.

Пенсионерка отдала им 60 тысяч гривен, 200 долларов США и 200 евро. Когда сказали, что этого мало, она отдала им ювелирные украшения — пять золотых кольца с камнями, два золотых часа, одна золотая цепочка, две пары золотых серьг (в общей сложности это более 145 тысяч гривен).

Суд первой инстанции дал им по 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком. Однако впоследствии апелляционный суд упразднил это решение и назначил реальное лишение свободы.

Теперь один из них подал жалобу, настаивая на условном наказании. Однако Верховный суд оставил наказание без изменений.

Напомним, что в Днепре разоблачили 39-летнего афериста. Он организовал схему продажи чужого жилья.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
