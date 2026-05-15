В Одессе мошенник убедил пенсионерку, что ее 83-летнего брата забрали ТЦК

Это произошло в 2024 году. Двое одесситов позвонили по телефону 90-летней киевлянке. Они представились представителями ТЦК и заявили, что ее 83-летний брат якобы задержан. Для того, чтобы его отпустили, якобы нужно заплатить 80 тысяч гривен. Женщина согласилась, и мошенники к ней приехали.

Пенсионерка отдала им 60 тысяч гривен, 200 долларов США и 200 евро. Когда сказали, что этого мало, она отдала им ювелирные украшения — пять золотых кольца с камнями, два золотых часа, одна золотая цепочка, две пары золотых серьг (в общей сложности это более 145 тысяч гривен).

Суд первой инстанции дал им по 5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком. Однако впоследствии апелляционный суд упразднил это решение и назначил реальное лишение свободы.

Теперь один из них подал жалобу, настаивая на условном наказании. Однако Верховный суд оставил наказание без изменений.

