Оккупанты ударили по Дружковке в Донецкой области, есть раненый
Российские оккупанты нанесли удар по Дружковке Донецкой области, в результате чего ранения получил мужчина, который ехал на велосипеде
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews .
"На месте происшествия чрезвычайники предоставили пострадавшему в медицинскую помощь и транспортировали его в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали гражданских позаботиться о собственной жизни и безопасности своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы.
Напомним, что в пятницу, 15 мая, окупанты нанесли очередной удар по промышленному объекту в Запорожье.
