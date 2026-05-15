"Вытащили из машины моего парня": известная украинская певица заявила, что против "бусификации"

Об этом в модель написала в Threads, передает RegioNews.

По словам Саши Кугат, она долгое время не говорила о своем мнении, потому что она боялась потерять часть аудитории. Однако теперь девушка заявила публично, что она против "бусификации".

"Год назад я похоронила моего отца. смотрела на него в гробу в военной форме. 8 месяцев назад в бус запихали моего брата, с тех пор я его не видела. вчера по дороге на концерт полицейские остановили наше такси и вместе с тцк вытащили из машины моего парня, моего звукорежиссера, моего продюсера, мою душу, часть меня", - говорит артистка.

Она рассказала, что у ее отца была грыжа, но все равно его мобилизовали. Из-за перегрузки ему стало хуже, в результате чего он скончался. Однако, поскольку он умер не в результате боевых действий, говорит модель, семья не получила даже компенсацию о выплатах. При этом ее брат, мобилизованный позже, не получил отсрочку из-за смерти отца-военного.

"Мой парень попал в аварию, после которой ему лопатку по кусочкам собирали, пару обломков так и не нашли, они до сих пор день у него в организме бродят. но все равно оказался пригодным… второй день ношусь по киеву, чтобы хоть кому-то всучить те распечатанные пока, что подтверждают эту травму… передавать ему ничего не позволяют, связи с ним нет. у меня все", - говорит Саша Кугат.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни поддерживают модель и разделяют ее мнение, другие считают, что ее парень, мол, сам давно должен был самостоятельно найти способ быть полезным государству.

