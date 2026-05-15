Российская армия почти 40 раз атаковала два района Днепропетровской области

В Днепропетровской области в результате российских атак получили ранения два человека

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, почти 40 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

В Никопольском районе россияне целили по Никополю, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены грузовые и легковые автомобили и хозяйственные постройки.

Ранены мужчины в возрасте 64 и 49 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Также враг бил по Покровской и Славянской общинах в Синельниковском районе. Поврежден частный дом.

Напомним, что в двух районах Харькова зафиксировали попадание российских дронов. В Основянском районе города ранена женщина.