15 травня 2026, 22:27

Справа ЖК "Династія": ВАКС обрав запобіжні заходи трьом фігурантам

Фото: akzenty.com
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще трьом особам, які фігурують у кримінальному провадженні щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва житлового кооперативу "Династія"

Про це повідомив Центр протидії корупції, повідомляє RegioNews.

"​​Сергію Сіранчуку – директору ОК ЖБК "Сонячний берег", через нього здійснювалося будівництво, суд визначив – 20 млн грн застави. Марині Медведєвій – адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн", – поінформували у ЦПК.

У ЦПК зазначають, що ще одній фігурантці – Лілії Лисенко, яка разом із Геннадієм Опальчуком "були формальними засновниками ОК ЖБК "Сонячний берег" та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження коштів", було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9,9 млн.

У Центрі протидії корупції заявили, що на всіх цих осіб у разі внесення застави буде покладено обов’язок носити електронний браслет.

Там додали, що окрім цих осіб та ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака, серед підозрюваних у справі легалізації 460 млн грн коштів – також бізнесмен Тимур Міндіч та ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов.

Як відомо, напередодні авдокат Єрмака Ігор Фомін розповів, що на заставу для його клієнта вдалося вже зібрати частину необхідної суми. Він відмовився назвати людей, які внесли кошти.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

