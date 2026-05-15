15 мая 2026, 22:50

Оккупанты атаковали дронами Основянский и Новобаварский районы Харькова

Фото: Depositphotos
В двух районах Харькова зафиксировали попадание российских дронов. В Основянском районе города ранена женщина

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов передает RegioNews .

"Также зафиксирован "прилет" по Основянскому району. Пострадала 33-летняя женщина. Ее госпитализировали", - говорится в сообщении.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также российские войска атаковали дроном Новобаварский район Харькова.

"Враг нанес удар по Новобаварскому району Харькова. Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.

Пожарные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия удара.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил , что попадание произошло в неработающее предприятие.

Напомним, что российские обстрелы с применением БПЛА повредили защитное укрытие над зданием Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды - памятником истории национального значения "Дом, в котором жил и умер Г.С. Сковорода".

