Экснардепу Мураеву объявили новое подозрение: СБУ раскрыла детали

Фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ фигурант продолжил распространять пророссийские нарративы. Находясь за границей, он в интервью называл вооруженную агрессию России против Украины "внутренним гражданским конфликтом".

Также, по материалам дела, Мураев распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призывал граждан сложить оружие и оправдывал временную оккупацию части территории государства.

Кроме того, до запрета телеканала "Наш" политик использовал медиаресурс для системного распространения дезинформации в пользу России.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты информационно-взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников.

Напомним, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

В июле 2023 года Мураеву объявили о подозрении в государственной измене.