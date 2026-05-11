13:18  11 мая
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11:41  11 мая
Мать стала свидетелем: в Винницкой области мужчина изнасиловал 17-летнюю дочь
09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 12:57

Экснардепу Мураеву объявили новое подозрение: СБУ раскрыла детали

11 мая 2026, 12:57
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины собрала новые доказательства подрывной информационной деятельности руководителя запрещенной прокремлевской партии "Наши" – бывшего народного депутата Евгения Мураева

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ фигурант продолжил распространять пророссийские нарративы. Находясь за границей, он в интервью называл вооруженную агрессию России против Украины "внутренним гражданским конфликтом".

Также, по материалам дела, Мураев распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призывал граждан сложить оружие и оправдывал временную оккупацию части территории государства.

Кроме того, до запрета телеканала "Наш" политик использовал медиаресурс для системного распространения дезинформации в пользу России.

Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты информационно-взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины – оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников.

Напомним, осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. В ходе следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным.

В июле 2023 года Мураеву объявили о подозрении в государственной измене.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина агрессия подозрение СБУ российская пропаганда госизмена Евгений Мураев
Завербовали через TikTok: в Одессе мастер по ремонту техники корректировал удары по ПВО
11 мая 2026, 10:57
Эксследователь времен Януковича готовил теракты против военных
07 мая 2026, 17:26
Работал на российские спецслужбы: в Харькове задержали поджигателя автомобилей ВСУ
07 мая 2026, 11:58
Все новости »
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Разведчики показали, как охотятся на россиян на Запорожском направлении
11 мая 2026, 15:55
В Черкасской области двое мужчин устроили "охоту" на авто военных
11 мая 2026, 15:35
Заманивал в гости, пока мать на работе: в Киеве задержали соседа за развращение 9-летней девочки
11 мая 2026, 15:27
Оккупанты не успели скрыться: FPV-дрон ВСУ нанес точный удар
11 мая 2026, 14:53
The Economist: парад в Москве показал провалы РФ и рост преимущества Украины
11 мая 2026, 14:34
В Черкассах судили украинского военного, работавшего на россиян
11 мая 2026, 14:25
Эвакуация из лайнера MV Hondius: у двух человек обнаружили хантавирус
11 мая 2026, 13:56
В Херсонской области женщина погибла из-за взрывчатки, спрятанной в венке возле мемориала
11 мая 2026, 13:43
В сети показали, во что россияне превратили оккупированные Олешки на Херсонщине
11 мая 2026, 13:30
В Днепре возле вокзала полуобнаженный мужчина вылез на балкон и угрожает прыгнуть
11 мая 2026, 13:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Игорь Луценко
Юрий Чевордов
Все блоги »