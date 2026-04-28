11:57  28 апреля
В центре Полтавы подростки нападают на прохожих и детей
08:30  28 апреля
В Киевской области пропала 17-летняя девушка
08:20  28 апреля
В Николаеве с крыши разрушенного здания ОВА спрыгнул парень
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2026, 14:37

В Верховной Раде появилась новая нардепка от "Слуги народа"

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 28 апреля, Елена Киевец приняла присягу в Верховной Раде и официально стала народным депутатом от фракции "Слуга народа"

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Киевец заняла место Дарьи Володиной, досрочно сложившей полномочия народного депутата по собственному заявлению.

По данным движения "Чесно", Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве.

В 1999 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины. Получила степень доктора юридических наук. С 2001 года работала в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

В 2009 году была соучредительницей общественной организации "Ассоциация юристов международного права".

Кроме того:

  • В 2009-2012 годах была заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины.
  • В 2012-2019 годах была помощницей на общественных началах нардепа Олега Кулинича в 7 и 8 созыве Верховной Рады.
  • С 2013 по 2020 год работала профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины.
  • В 2015 году была соучредителем ОО "Украинская аграрная ассоциация - Киев".
  • В 2016 году стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права". Соучредителем этой ОО также являлся будущий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вместе с еще одной помощницей Кулинича создала общественную организацию "Центр законотворчества и правовой экспертизы". В то же время в 2016 году Елена Киевец стала помощницей на платной основе нардепа-самовыдвиженца Олега Кулинича.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходимой части списка (№161) как беспартийная.

В том же году стала председателем партии "Доверие", лидером которой является нардеп Олег Кулинич, которого неоднократно замечали по кнопкодавству и гречкосийству.

Уже в 2020 году стала профессором кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия приняла ряд решений по составу фракции "Слуга народа". В частности, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко был исключен из регистрационного списка в народные депутаты.

При этом другим решением комиссия признала Олесю Отраднову избранной народной депутат вместо Романа Кравца.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВР Слуга народа присяга парламент народный депутат
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »