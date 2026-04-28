В Верховной Раде появилась новая нардепка от "Слуги народа"

Во вторник, 28 апреля, Елена Киевец приняла присягу в Верховной Раде и официально стала народным депутатом от фракции "Слуга народа"

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Киевец заняла место Дарьи Володиной, досрочно сложившей полномочия народного депутата по собственному заявлению.

По данным движения "Чесно", Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве.

В 1999 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины. Получила степень доктора юридических наук. С 2001 года работала в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

В 2009 году была соучредительницей общественной организации "Ассоциация юристов международного права".

В 2009-2012 годах была заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины.

В 2012-2019 годах была помощницей на общественных началах нардепа Олега Кулинича в 7 и 8 созыве Верховной Рады.

С 2013 по 2020 год работала профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины.

В 2015 году была соучредителем ОО "Украинская аграрная ассоциация - Киев".

В 2016 году стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права". Соучредителем этой ОО также являлся будущий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вместе с еще одной помощницей Кулинича создала общественную организацию "Центр законотворчества и правовой экспертизы". В то же время в 2016 году Елена Киевец стала помощницей на платной основе нардепа-самовыдвиженца Олега Кулинича.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходимой части списка (№161) как беспартийная.

В том же году стала председателем партии "Доверие", лидером которой является нардеп Олег Кулинич, которого неоднократно замечали по кнопкодавству и гречкосийству.

Уже в 2020 году стала профессором кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия приняла ряд решений по составу фракции "Слуга народа". В частности, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко был исключен из регистрационного списка в народные депутаты.

При этом другим решением комиссия признала Олесю Отраднову избранной народной депутат вместо Романа Кравца.