"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка

У четвер, 30 квітня, під час засідання Верховної Ради народна депутатка Мар'яна Безугла втрутилася у виступ колеги Олександр Федієнко

Про інцидент повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Конфлікт виник через внесенні правок до законопроєкту.

"Не бреши, Я, тут на місці.. Ти робиш гарну вивіску... Він просто бреше", – кричала Безугла.

У розпал суперечки голова Верховної Ради Руслан Стефанчук намагався заспокоїти сторони, закликаючи депутатів дотримуватися регламенту та підтримувати порядок у залі засідань.

За словами Гончаренка, після ситуації Безугла сказала, що вибачиться перед Федієнком.

Нагадаємо, Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження проти нардепки Мар'яни Безуглої. Слідство зосереджене на перевірці того, чи могли публічні заяви Безуглої завдати шкоди українським військовим. Йдеться зокрема про поширення інформації про 72-гу бригаду, яка утримувала Вугледар.