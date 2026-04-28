28 квітня 2026, 14:37

У Верховній Раді з'явилася нова нардепка від "Слуги народу"

У вівторок, 28 квітня, Олена Київець склала присягу у Верховній Раді та офіційно стала народною депутаткою від фракції "Слуга народу"

Про це стало відомо під час трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Київець зайняла місце Дар’ї Володіної, яка достроково склала повноваження народної депутатки за власною заявою.

За даними руху "Чесно", Олена Київець народилась 1 листопада 1977 року у Києві.

У 1999 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України. Отримала ступінь докторка юридичних наук. З 2001 року працювала в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

У 2009 році була співзасновницею громадської організації "Асоціація юристів міжнародного права".

Окрім того:

  • У 2009-2012 року була завідувачкою відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.
  • У 2012-2019 роках була помічницею на громадських засадах нардепа Олега Кулініча у 7 і 8 скликанні Верховної Ради.
  • З 2013 до 2020 року працювала професоркою кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України.
  • У 2015 році була співзасновницею ГО "Українська аграрна асоціація – Київ".
  • У 2016 році стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права". Співзасновником цієї ГО також був майбутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спільно із ще однією помічницею Кулініча створила громадську організацію "Центр законотворення та правової експертизи". Водночас у 2016 році Олена Київець стала помічницею на платній основі нардепа-самовисуванця Олега Кулініча.

У 2019 році балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" у непрохідній частині списку (№161), як безпартійна.

У тому ж році стала головою партії "Довіра", лідером якої є нардеп Олег Кулініч, якого неодноразово помічали за кнопкодавством і гречкосійством.

Вже у 2020 році стала професоркою кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія ухвалила низку рішень щодо складу фракції "Слуга народу". Зокрема, командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка було виключено з реєстраційного списку у народні депутати.

При цьому іншим рішенням комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою замість Романа Кравця.

