ЦИК признал Олесю Отраднову новой депутатом, Федоренко исключили из списков

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла ряд решений по составу фракции "Слуга народа". В частности, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко был исключен из регистрационного списка в народные депутаты

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews .

Командир известного подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко был в списках "Слуги народа", однако сам обратился в ЦИК, чтобы отменить его регистрацию.

При этом другим решением комиссия признала Олесю Отраднову избранной народной депутат вместо Романа Кравца. В ЦИКе отметили, что Роман Кравец в определенный законом срок не подал документы.

"Следовательно ЦИК признал Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат", – говорится в сообщении.

Напомним, Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата. В настоящее время он находится за границей.