22:55  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 20:15

ЦИК признал Олесю Отраднову новой депутатом, Федоренко исключили из списков

11 февраля 2026, 20:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла ряд решений по составу фракции "Слуга народа". В частности, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко был исключен из регистрационного списка в народные депутаты

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews .

Командир известного подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко был в списках "Слуги народа", однако сам обратился в ЦИК, чтобы отменить его регистрацию.

При этом другим решением комиссия признала Олесю Отраднову избранной народной депутат вместо Романа Кравца. В ЦИКе отметили, что Роман Кравец в определенный законом срок не подал документы.

"Следовательно ЦИК признал Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат", – говорится в сообщении.

Напомним, Роман Кравец, признанный народным депутатом от "Слуги народа", отказался от мандата. В настоящее время он находится за границей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика депутаты
Ермак мог тайно встречаться с Зеленским
10 февраля 2026, 17:50
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения
06 февраля 2026, 19:57
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В центре Киева раздался мощный взрыв
11 февраля 2026, 22:55
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
11 февраля 2026, 22:39
РФ и США, говоря о выборах в Украине, надеются, что Зеленский больше не будет президентом
11 февраля 2026, 22:29
Россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской области
11 февраля 2026, 21:56
Во Львовской области 2-летний мальчик умер из-за переохлаждения: родителей ребенка задержали
11 февраля 2026, 21:55
"Заработали" миллионы: в Киеве разоблачили схему взяток в ветбольницах
11 февраля 2026, 21:40
Львовская область получила 600 млн грн на жилье для ветеранов
11 февраля 2026, 21:22
В Херсонской области в результате атаки произошел пожар на АЗС
11 февраля 2026, 21:15
В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
11 февраля 2026, 20:58
Зеленский рассказал, готов ли к встрече с Путиным в Москве
11 февраля 2026, 20:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »