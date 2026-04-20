20 апреля 2026, 18:39

ЦИК признал Елену Киевец избранной народной депутатом Украины

Фото: ЦВК
В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной в связи с личным заявлением.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Сообщается, что Дарья Володина была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрел указанный документ и признал Елену Киевец, следующую за очередностью кандидатку, включенную в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 161, избранной народной депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении ЦИК.

Там отмечают, что для регистрации народной депутатом Украины Елена Киевец не позже, чем на двадцатый день со дня официального обнародования сегодняшнего решения, ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы.

В свою очередь ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.

По данным движения Честно, Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве.

В 1999 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины. Получила степень доктора юридических наук. С 2001 г. работала в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

В 2009 году была соучредительницей общественной организации "Ассоциация юристов международного права".

Кроме того, в 2009-2012 годах была заведующей отделом европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины.

В 2012-2019 годах была помощницей на общественных началах нардепа Олега Кулинича в 7 и 8 созыве Верховной Рады.

С 2013 по 2020 год работала профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины.

В 2015 году была соучредителем ОО "Украинская аграрная ассоциация - Киев".

В 2016 году стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права". Соучредителем этой ОО также являлся будущий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вместе с еще одной помощницей Кулинича в том же году создала общественную организацию "Центр законотворчества и правовой экспертизы".

В то же время в 2016 году Елена Киевец стала помощницей на платной основе нардепа-самовыдвиженца Олега Кулинича.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" в непроходимой части списка (№161) как беспартийная.

В том же году стала председателем партии "Доверие", лидером которой является нардеп Олег Кулинич, которого неоднократно замечали по кнопкодавству и гречкосийству.

Уже в 2020 г. стала профессором кафедры международного и европейского права Киевского экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия приняла ряд решений по составу фракции "Слуга народа" . В частности, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко был исключен из регистрационного списка в народные депутаты.

При этом другим решением комиссия признала Олесю Отраднову избранной народной депутат вместо Романа Кравца.

