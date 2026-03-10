13:29  10 марта
10 марта 2026, 14:51

Будапешт не вернет Украине $80 млн: что говорит венгерское правительство

10 марта 2026, 14:51
Янош Лазарь. Фото: Telex
Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что захват украинских инкассаторов и их денег был ответом на временную блокировку работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины

Как сообщает венгерское издание Telex, об этом он сказал 9 марта, выступая в Геделле, передает RegioNews.

Лазарь подчеркнул, что захваченные деньги и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока трубопровод не возобновит работу, и венгерская сторона не планирует возвращать средства к решению вопроса транзита нефти.

Он также отметил, что операция по задержанию инкассаторских автомобилей была целенаправленной и не случайной. Министр подверг сомнению законность перевозки иностранной валюты из Украины и подчеркнул необходимость тщательного расследования таких операций.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 5 марта Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги.

Правоохранители в Украине возбудили уголовные производства по факту похищения граждан Украины в Будапеште. Уже 6 марта их отправили.

Ранее правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото захваченного груза. Видео пресс-служба венгерского правительства подписала как "антитеррористическая операция".

Позже в МИД Украины рассказали подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии.

