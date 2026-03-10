В Херсонской области россияне убили пенсионерку взрывчаткой

Фото: из открытых источников

Российская армия атаковала Антоновку в Херсонской области. К сожалению, в результате удара погиб человек

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Утром 10 марта российские военные сбросили взрывчатку с беспилотников на одной из улиц Антоновки. В зоне поражения снаряда оказалась 74-летняя местная жительница.

Медики боролись за жизнь женщины. Однако, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

Напомним, ранее россияне атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины . Повреждены инфраструктура и предприятие.