В Херсонской области россияне убили пенсионерку взрывчаткой
Российская армия атаковала Антоновку в Херсонской области. К сожалению, в результате удара погиб человек
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
Утром 10 марта российские военные сбросили взрывчатку с беспилотников на одной из улиц Антоновки. В зоне поражения снаряда оказалась 74-летняя местная жительница.
Медики боролись за жизнь женщины. Однако, к сожалению, от полученных травм она скончалась.
Напомним, ранее россияне атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины . Повреждены инфраструктура и предприятие.
Россияне сбросили три авиабомбы на центр Славянска: есть погибшие и раненыеВсе новости »
10 марта 2026, 11:43Россияне ночью ударили по Запорожью: поврежден дом, возник пожар
09 марта 2026, 07:58Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
08 марта 2026, 09:46
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На крупном рынке в Одесской области произошел пожар: что известно
10 марта 2026, 15:46Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
10 марта 2026, 15:40На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу
10 марта 2026, 15:25В Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки
10 марта 2026, 14:56Будапешт не вернет Украине $80 млн: что говорит венгерское правительство
10 марта 2026, 14:51В Днепре раскрыли "теневую" продажу топливных талонов на 218 млн грн
10 марта 2026, 14:26Рада провалила законопроект о налогообложении цифровых платформ
10 марта 2026, 13:56Удар по Славянску: уже 4 погибших и 16 раненых
10 марта 2026, 13:45Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »