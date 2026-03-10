На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, фигурант подыскивал мужчин, которые хотели незаконно покинуть страну, инструктировал их по дальнейшим действиям и организовывал доставку в пограничную зону. Также обсуждал с клиентами детали пересечения границы и устанавливал стоимость своих услуг.

Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. Оплата производилась в два этапа: 3 тысячи долларов авансом и еще 7 тысяч – после успешного пересечения границы.

Задержали подозреваемого при передаче первой части средств от одного из "клиентов".

За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.

