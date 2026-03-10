На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу
Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили 27-летнего жителя Владимирского района, организовавшего схему незаконной переправки мужчин за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным следствия, фигурант подыскивал мужчин, которые хотели незаконно покинуть страну, инструктировал их по дальнейшим действиям и организовывал доставку в пограничную зону. Также обсуждал с клиентами детали пересечения границы и устанавливал стоимость своих услуг.
Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. Оплата производилась в два этапа: 3 тысячи долларов авансом и еще 7 тысяч – после успешного пересечения границы.
Задержали подозреваемого при передаче первой части средств от одного из "клиентов".
За совершенное мужчине грозит немалый срок заключения.
