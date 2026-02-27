16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 18:25

Командующему логистикой Воздушных сил, подозреваемого в масштабной коррупции, разрешили выйти под залог

27 февраля 2026, 18:25
Читайте також українською мовою
фото: Радио Свобода
Читайте також
українською мовою

Андрею Украинцу, командующему логистикой Воздушных сил, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Фигурант был отправлен под стражу до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен.

Сторона защиты не комментировала решение суда.

Напомним, на днях СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США. Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "сделки", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд коррупция скандал Воздушные силы коррупционный скандал
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой и коррупционный скандал
25 февраля 2026, 18:07
Бывший заместитель Ермака предстанет перед судом за коррупционные преступления
25 февраля 2026, 14:36
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТП
27 февраля 2026, 19:15
"Люди были на работе": россияне уничтожили агропредприятие в Сумской области - есть погибшие
27 февраля 2026, 18:55
В Италии задержан сын известного банкира с Днепропетровщины, его подозревают в убийстве отца
27 февраля 2026, 18:49
Экс-премьер Великобритании стал советником Зеленского
27 февраля 2026, 18:05
Пробка в центре Херсона: правоохранители установили личности тех, кто пытал население
27 февраля 2026, 17:35
Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались на обследование по программе "Скрининг здоровья 40+"
27 февраля 2026, 17:28
Энергоатом получил новых руководителей
27 февраля 2026, 17:11
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
27 февраля 2026, 16:39
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
27 февраля 2026, 16:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »