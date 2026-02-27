Командующему логистикой Воздушных сил, подозреваемого в масштабной коррупции, разрешили выйти под залог

фото: Радио Свобода

Андрею Украинцу, командующему логистикой Воздушных сил, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Фигурант был отправлен под стражу до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен.

Сторона защиты не комментировала решение суда.

Напомним, на днях СБУ разоблачила хищение оборонного бюджета Украины. Причастными к схеме оказались чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины. Речь идет о коррупционной схеме на сотни тысяч долларов США. Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "сделки", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.