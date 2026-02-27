16:39  27 февраля
27 февраля 2026, 17:11

Энергоатом получил новых руководителей

27 февраля 2026, 17:11
фото: Энергоатом
Избрано руководство наблюдательного совета Энергоатома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Энергоатом.

В пьяницу, 26 февраля, состоялось первое заседание новосформированного наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Члены совета избрали руководство и определили дальнейшие шаги.

Председателем наблюдательного совета избран Румин Велши, вицеголовой – Патрик Фрагман.

"Также утверждены профильные комитеты. К уже действующим комитетам по аудиту и назначению и вознаграждению созданы новые – по безопасности, экологии и качеству, а также по стратегии и финансовому планированию. Это усиливает институциональную способность совета и системность его работы", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича , указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич . Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет объявление его в международный розыск .

