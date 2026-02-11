15:50  11 февраля
11 февраля 2026, 12:54

Карьерная консультация: в Днепре ветераны получили советы, как найти работу после службы

11 февраля 2026, 12:54
Скриншот с видео
В Днепре в Университете таможенного дела и финансов прошла карьерная консультация для ветеранов. Мероприятие организовал Днепровский районный филиал ГО "Защита государства" совместно с проектом Unit 6.0

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

В ходе события ветераны-консультанты помогали участникам разобраться, как опыт службы в армии можно применить в гражданской жизни и какие профессиональные сферы наиболее соответствуют их навыкам и компетенциям.

По словам организаторов, подобные консультации помогают ветеранам оценить свой потенциал, определить карьерные приоритеты и найти возможности для профессионального развития после службы.

Это первое мероприятие из серии проектов, направленных на поддержку ветеранов в трудоустройстве и адаптации к гражданской жизни.

Организаторы планируют продолжать консультации и расширять формат мероприятий, привлекая больше специалистов и менторов, чтобы ветераны получали практические советы и поддержку на пути к новой профессиональной карьере.

Напомним, в Запорожье благодаря ОО "Защита Государства" открыта консультативная платформа для ветеранов, уже вернувшихся с фронта военнослужащих, а также членов их семей. Здесь можно получить помощь по вопросам социальных выплат, медицинского обеспечения, оформления статусов, справок и взаимодействия с государственными учреждениями.

11 февраля 2026
