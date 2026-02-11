Фото: ГПСУ

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Контрабанду пытался завезти 40-летний украинец, возвращавшийся домой из Румынии на собственном микроавтобусе. Оперативники заранее знали о его намерениях, потому инициировали тщательную проверку авто.

Во время осмотра в багажнике обнаружили 14 тысяч электронных сигарет. По предварительным оценкам, стоимость товара превышает 5 миллионов гривен.

Весь товар изъяли и передали работникам таможни.

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.