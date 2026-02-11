Фото: полиция

Полицейские объявили подозрение жительнице Оболонского района, которая оставила своего 14-летнего сына без помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

У подростка была тяжелая травма ноги, он не мог самостоятельно ходить и полностью зависел от взрослых. Несмотря на беспомощное состояние ребенка, 32-летняя женщина уехала по своим делам. Парня она оставила на 78-летнюю прабабушку, которая из-за состояния здоровья не могла за ним ухаживать.

Мать знала, что сын не мог ни ходить, ни позаботиться о себе, ни даже выйти в укрытие во время тревоги. Однако женщина игнорировала это и не возвращалась домой.

В течение двух недель мальчик находился без нормального питания и ухода, пока об этом в полицию не сообщила женщина, случайно узнавшая о ситуации. Когда ювенальные полицейские и соцработники забрали подростка, медики диагностировали у него анорексию и серьезные нарушения внутренних органов.

Мать мальчика уже лишили родительских прав, вскоре его усыновила другая семья.

Сейяас, получив результаты всех проведенных экспертиз, следователи объявили женщине подозрение по ч. 1 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

