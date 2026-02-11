В Харьковской области оккупанты атаковали маршрутку
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. 11 февраля целью врага стала маршрутка
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Как рассказал начальник Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов, попала под обстрел маршрутка в поселке Лесное, которое находится под Харьковом. Из-за обстрела курсирования пригородными автобусами в поселок Лесное будет приостановлено.
Напомним, ранее атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.
Россияне попали дроном в жилой дом в Богодухове: погибли трое детей и мужчинаВсе новости »
11 февраля 2026, 07:03В Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты во время доставки хлеба
10 февраля 2026, 15:26Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »