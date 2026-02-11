В Харьковской области оккупанты атаковали маршрутку

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказал начальник Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов, попала под обстрел маршрутка в поселке Лесное, которое находится под Харьковом. Из-за обстрела курсирования пригородными автобусами в поселок Лесное будет приостановлено.

Напомним, ранее атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Обошлось без пострадавших.