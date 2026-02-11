Фото: ГБР

Сотрудники ГБР разоблачили жителей Ивано-Франковской области, которые якобы под прикрытием влиятельных связей с правоохранителями, переправляли уклонистов и СЗЧешников из Харьковской области в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Установлено, что двое жителей Ивано-Франковской области организовали незаконную переправку мужчин из Украины вне официальных пунктов пропуска – через горный участок украинско-румынской границы в Верховинском районе. К схеме они привлекли подельников из других регионов, которые обеспечивали беспрепятственное передвижение по территории Украины.

Для привлечения большего количества клиентов дельцы рассказывали о связях с влиятельными правоохранителями, которые помогут организовать побег.

В одном из задокументированных эпизодов привлеченный организаторами житель Харькова перевозил трех мужчин по территории Харьковской области, в том числе мимо блокпостов. Он отдавал себе отчет, что среди пассажиров есть мужчина, находящийся в розыске ТЦК, а также действующий военнослужащий ВСУ, но продолжал совершать преступные действия.

Фигуранта задержали на блокпосте "Песочин" после того, как он объехал пункт контроля и пересадил пассажиров в автобус для дальнейшего трансфера на Прикарпатье.

В тот же день в Ивано-Франковске правоохранители задержали еще одного участника схемы – после получения 45 тыс. долларов за организацию переправки трех человек через госграницу. Деньги изъяли. После того, на блокпосте вблизи города Валки Харьковской области был задержан еще один фигурант, сопровождавший мужчин в автобусе. Накануне он получил 130 тыс. гривен за их перевозку по территории Украины.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли деньги, а также значительное количество вещества растительного происхождения зеленого цвета, вероятно каннабиса, весом около 2-2,5 кг в сухом виде.

Задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

ГБР продолжает следственные действия по установлению всех участников схемы, в том числе возможных соучастников среди правоохранителей.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин в Молдову. Свои "услуги" дельцы оценили в 6000 долларов.