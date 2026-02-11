Фото: прокуратура

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Управления образования Дарницкой РГА за присвоение средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

С августа 2023-го по октябрь 2025 года обвиняемая, отвечавшая за начисление зарплат и премий работникам учебных заведений Дарницкого района, ежемесячно подрабатывал платежки. Она заменяла реквизиты педагогов на собственные счета. Женщина начисляла себе выплаты за вымышленные больничные, премии и работу по совместительству, которых на самом деле не было. Таким образом, она присвоила почти 2 млн грн.

Бухгалтерку уже уволили с работы. Свои действия женщина объяснила финансовыми трудностями.

Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера направлен в суд.

Фигурантку будут судить по ч. 5 ст. 190 УК Украины (завладение деньгами путем мошенничества, совершенное в особо крупных размерах). Ей грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни правоохранители передали в суд дело в отношении бывшего начальника одной из больниц Маневичского поселкового совета и директора подрядной фирмы. Их обвиняют в махинациях на 1,6 млн грн на "ковидных" закупках.