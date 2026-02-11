Молодые контрактники получат годовую отсрочку от мобилизации – ВР

Иллюстративное фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте 18-25 лет, уже отслуживших годовой контракт в ВСУ

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

Закон направлен на обеспечение возможности планирования карьеры и последующей службы для молодых военнослужащих, которые уже получили опыт в первый год службы, и дает им дополнительное время для завершения личных дел или продолжения обучения.

Сейчас документ ждет подписи президента, после чего вступит в силу.

Напомним, в январе ВР не поддержала отмену отсрочки для студентов 25+. Представлявший поправку нардеп Федор Вениславский отметил, что она имела целью предотвратить злоупотребление правом на отсрочку, а конституционное право на образование оставалось бы незыблемым.