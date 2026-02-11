Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Начальник склада связи одной из боевых воинских частей, имея свободный доступ к складским помещениям, присваивал имущество, необходимое для выполнения боевых задач.

В частности, фигурант вынес из склада 29 технических средств связи общей стоимостью более 400 тысяч гривен. Похищенное оборудование чиновник сдавал в ломбарды в Киеве, а полученные средства тратил на собственные нужды.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 410 УК Украины (завладение военным имуществом военным должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

