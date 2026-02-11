В Киевской области чиновник Нацгвардии воровал военное имущество и сдавал его в ломбарды
Правоохранители разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины, систематически разворовывавшего военное имущество
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Начальник склада связи одной из боевых воинских частей, имея свободный доступ к складским помещениям, присваивал имущество, необходимое для выполнения боевых задач.
В частности, фигурант вынес из склада 29 технических средств связи общей стоимостью более 400 тысяч гривен. Похищенное оборудование чиновник сдавал в ломбарды в Киеве, а полученные средства тратил на собственные нужды.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 410 УК Украины (завладение военным имуществом военным должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
