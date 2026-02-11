15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
11 февраля 2026, 12:52

В Киевской области чиновник Нацгвардии воровал военное имущество и сдавал его в ломбарды

11 февраля 2026, 12:52
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили военнослужащего Национальной гвардии Украины, систематически разворовывавшего военное имущество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Начальник склада связи одной из боевых воинских частей, имея свободный доступ к складским помещениям, присваивал имущество, необходимое для выполнения боевых задач.

В частности, фигурант вынес из склада 29 технических средств связи общей стоимостью более 400 тысяч гривен. Похищенное оборудование чиновник сдавал в ломбарды в Киеве, а полученные средства тратил на собственные нужды.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 410 УК Украины (завладение военным имуществом военным должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, по делу о хищении продуктов более чем на 3 млн грн в Киевской области ГБР разоблачило командира части, как организатора схемы.

11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34
Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15
Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50
Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46
Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35
В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35
В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21
Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07
"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
