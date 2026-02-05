15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 10:42

В Киеве двое мужчин инсценировали разбойное нападение на табачный магазин

05 февраля 2026, 10:42
Фото: Национальная полиция
В Киеве двое мужчин устроили фальшивое разбойное нападение на магазин по продаже табака и забрали 90 тысяч гривен наличных и товар на почти 110 тысяч гривен

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в отделение обратился 18-летний продавец, сообщивший о нападении неизвестного с угрозой оружия.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что потерпевший и нападающий были знакомы, и само преступление было инсценировано.

По замыслу сообщников, 35-летний мужчина ворвался в магазин, "угрожал" товарищу оружием, забрал деньги и товар, а после выхода распилил газовый баллончик в лицо продавцу и скрылся.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК (кража, совершенная по предварительному сговору в условиях военного положения).

Кроме того, продавцу дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 383 УК (заведомо ложное сообщение о преступлении).

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницком правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, подозреваемым в похищении генератора из продуктового магазина. Кроме того, один из подозреваемых на следующий день совершил грабеж в гипермаркете.

В Киеве блогер устроил хайп на блекаутах: кичился лимузином с "фонарями"
04 февраля 2026, 10:35
В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову из-за изъятого авто
04 февраля 2026, 09:39
В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
