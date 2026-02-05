В Киеве двое мужчин инсценировали разбойное нападение на табачный магазин

Фото: Национальная полиция

В Киеве двое мужчин устроили фальшивое разбойное нападение на магазин по продаже табака и забрали 90 тысяч гривен наличных и товар на почти 110 тысяч гривен

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в отделение обратился 18-летний продавец, сообщивший о нападении неизвестного с угрозой оружия.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что потерпевший и нападающий были знакомы, и само преступление было инсценировано.

По замыслу сообщников, 35-летний мужчина ворвался в магазин, "угрожал" товарищу оружием, забрал деньги и товар, а после выхода распилил газовый баллончик в лицо продавцу и скрылся.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК (кража, совершенная по предварительному сговору в условиях военного положения).

Кроме того, продавцу дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 383 УК (заведомо ложное сообщение о преступлении).

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

