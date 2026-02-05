В Украине за год произошло почти 26 тысяч ДТП с пострадавшими

Иллюстративное фото: из открытых источников

В 2025 году в Украине произошло 25 934 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 3249 человек, а 31898 получили травмы

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

Основными причинами аварий остаются превышение скорости, нарушение правил на пешеходных переходах и неправильное изменение направления движения.

Особо опасными остаются ДТП в состоянии опьянения: за год произошло 643 таких аварии, в которых погибли 73 человека, а 857 получили травмы.

Полиция продолжает контролировать скоростной режим, вынеся более 4,6 млн постановлений через автофиксацию, а также ежедневно проводит профилактические мероприятия и патрулирование, чтобы снизить травматизм на дорогах.

Напомним, накануне в Ровенской области грузовик влетел в легковушку. В результате ДТП водитель кроссовера получил травмы. Его пассажирка, к сожалению, погибла на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее в Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Спасатели деблокировали водителя и передали медикам.