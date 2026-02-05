15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 09:22

В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки БпЛА: полиция фиксирует последствия

05 февраля 2026, 09:22
Фото: Национальная полиция
В Киеве уже 2 человека получили ранения из-за ночной атаки вражеских беспилотников

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Так, в Соломенском районе обломки БПЛА повредили фасад и выбили окна в четырех многоэтажках. Пострадала женщина 79 лет, она была госпитализирована, еще одной 89-летней женщине медики оказали помощь на месте.

  • Дарницкий район: падение БпЛА повлекло за собой повреждение фасада жилого дома.
  • Оболонский район : обломки упали на автостоянку, загорелись два автомобиля.
  • Шевченковский район: беспилотник попал в крышу офисного здания, пожар был ликвидирован спасателями.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары. Было известно об одном пострадавшем человеке.

Ранее сообщалось, что в эту ночь враг запустил по Украине две баллистические ракеты Искандер-М, а также 183 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
