В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки БпЛА: полиция фиксирует последствия
В Киеве уже 2 человека получили ранения из-за ночной атаки вражеских беспилотников
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Так, в Соломенском районе обломки БПЛА повредили фасад и выбили окна в четырех многоэтажках. Пострадала женщина 79 лет, она была госпитализирована, еще одной 89-летней женщине медики оказали помощь на месте.
- Дарницкий район: падение БпЛА повлекло за собой повреждение фасада жилого дома.
- Оболонский район : обломки упали на автостоянку, загорелись два автомобиля.
- Шевченковский район: беспилотник попал в крышу офисного здания, пожар был ликвидирован спасателями.
На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.
Напомним, ночью 5 февраля российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары. Было известно об одном пострадавшем человеке.
Ранее сообщалось, что в эту ночь враг запустил по Украине две баллистические ракеты Искандер-М, а также 183 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.