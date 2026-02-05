В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки БпЛА: полиция фиксирует последствия

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Так, в Соломенском районе обломки БПЛА повредили фасад и выбили окна в четырех многоэтажках. Пострадала женщина 79 лет, она была госпитализирована, еще одной 89-летней женщине медики оказали помощь на месте.

Дарницкий район: падение БпЛА повлекло за собой повреждение фасада жилого дома.

падение БпЛА повлекло за собой повреждение фасада жилого дома. Оболонский район : обломки упали на автостоянку, загорелись два автомобиля.

: обломки упали на автостоянку, загорелись два автомобиля. Шевченковский район: беспилотник попал в крышу офисного здания, пожар был ликвидирован спасателями.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и экстренные службы.

Напомним, ночью 5 февраля российская армия атаковала Киев. В разных районах столицы зафиксированы повреждения и пожары. Было известно об одном пострадавшем человеке.

Ранее сообщалось, что в эту ночь враг запустил по Украине две баллистические ракеты Искандер-М, а также 183 ударных БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.